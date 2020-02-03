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Gergerlioğlu'dan haber ajansına yalanlama: İtibar cellatlığına dönüşen habercilik anlayışı beni üzmüştür

03 Şubat 2020 14:36

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Elazığ'da yaşayan bir vatandaşa eşinin FETÖ tutuklusu olması gerekçe gösterilerek yardım edilmemesine yönelik paylaşımlarının, İhlas Haber Ajans'ı tarafından çarpıtıldığını söyledi. Yapılan haber için 'itibar cellatlığı' ifadesini kullanan Gergerlioğlu, haberin kaldırılmasını istedi. 

Gergerlioğlu, Elazığ Sivrice'de yaşanan depremde evi hasar gören ve eşi FETÖ'den tutuklu bulunan Ümmü Gülsüm Tamam'a yardım edilmediğini, yardım istemek için bakanlığı arayan Tamam'ın yüzüne telefonun kapatıldığını söyledi. Ümmü Gülsüm Tamam'ın deprem sonrası yaşadığı zorlukları aktardığını söyleyen Gergerlioğlu, İhlas Haber Ajans'ının bununla ilgili "HDP'li Gergerlioğlu'nun tweeti yalan çıktı" başlığıyla bir haber yaptığını ve söz konusu kişinin Elazığ'da yaşamadığının iddia edildiğini hatırlattı. 

İHA'nın Ümmü Gülsüm Tamam'la ilgili haberine dikkat çeken Gergerlioğlu, İçişleri Bakanlığı Personel İşleri Genel Müdürü Gökmen Çiçek'in de Tamam ile ilgili paylaşımlarını alıntılayıp 'iftira' suçlamasında bulunduğunu hatırlatarak, "Devletin üst düzey müdürünün attığı tweetten cesaret alan troller hakkımda yalan haberler yaymış ve Ümmü Gülsüm Tamam isimli vatandaşımızın Sivrice’de ikamet etmediğini belirterek itibar cellatlığına başlamışlardır. İhlas Haber Ajansı bu konuda ilk haberi geçen kurum olmuştur" diyerek söz konusu kişinin Elazığ'da yaşadığına dair belgeleri paylaştı. 

Tamam'ın gelir durumunu belirten belgeyi, Elazığ Sivrice’de ikamet ettiğini gösteren belgeyi ve evinin durumunu gösteren videoyu paylaşan Gergerlioğlu, "Her ne kadar maksatlı habercilikle karalama çalışması yapılsa da bu tartışmalar sonunda Sivrice Kaymakamlığı yanlışını anlamış ve Ümmü Gülsüm Tamam ile iletişime geçmiş kendisini Kaymakamlığa davet etmiştir" açıklamasında bulundu.  

Gergerlioğlu ayrıca haberin düzeltilmesi gerektiğini ifade ederek, düzeltilmediği takdirde yasal yollara başvuracağını da belirtti. 

 

 

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