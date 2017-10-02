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Gerard Pique: Problem olduğumu düşünüyorlarsa, milli takımı bırakırım

02 Ekim 2017 13:36

Barcelona'nın yıldız oyuncusu Gerard Pique, Las Palmas'ı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından gözyaşları içinde açıklamalarda bulundu. Katalonya Referandumu sırasında yaşanan olaylar hakkında konuşan Pique, "Oynadığım en zor maçtı. Yönetim Kurulu maçı erteletmeye çalıştı ama bu, mümkün olmadı. Konuyu tartıştık ve kulüp oynamamız gerektiğine karar verdi" dedi. "OY VERMEK BİR HAKTIR" Çok zor bir gün geçirdiklerinin altını çizen Pique, "Polis ve Guardia Civil'in fotoğrafları ortada. Ben bir Katalan'ım ve kendimi bir Katalan olarak hissediyorum. Katalonya halkının tutumundan dolayı gururluyum. Oy vermek bir haktır ve savunulmalıdır" derken gözyaşlarına engel olamadı. "PROBLEM OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORLARSA, MİLLİ TAKIMI BIRAKIRIM" İspanya Milli Takımı'nda yer alması ile ilgili konuşan Gerard Pique, "Bence Milli Takım'a devam edebilirim. İspanya'da bugün olanları kabul etmeyen ve demokrasiye inanan pek çok insan var. Ama eğer yönetim gerçekten bir problem olduğumu düşünüyorsa, 2018'den önce milli takımı bırakırım" diyerek sözlerini noktaladı.

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Barcelonalı Pique gözyaşlarını tutamadı: Problem olduğumu düşünüyorlarsamilli takımı bırakırım

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