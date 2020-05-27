Georgia Akvaryumu yeni doğan beyaz balinanın görüntülerini yayınladı

Amerika Birleşik Devetleri'nin Atlanta şehrinde bulunan Georgia Universitesi Deniz Bilimleri Eğitim Merkezi'nin Akvaryumu, beyaz balina olarak da bilinen bir beluga balinanın doğduğunu duyurdu. Akvaryum yetkilileri yeni doğan balinanın hayata gözlerini açtığı ilk anların görüntülerini yayınladı.

17 Mayıs'ta dünyaya gelen balinanın 80 kilo olduğu ifade edildi.

20 yaşındaki Whisper adındaki anne balinanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Euronews