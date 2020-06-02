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Aslında ne oldu?

George Floyd ve Gezi Parkı protestolarının benzerlikleri ile farklılıkları neler?

T24 yazarı Mehmet Tezkan, 'Aslında ne oldu?'da yorumladı

02 Haziran 2020 18:57

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda, ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolar ile Türkiye'de 2013'te Taksim Gezi Park'ında ortaya çıkan ve 8'i sivil 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan Gezi Parkı olayları arasında bir benzerliğin olup olmadığını ele aldı. Tezkan, "İki protestonun da bu kadar büyümesinin sebebi adaletsizliğe isyandı" dedi

İki eyleminde polisin orantısız güç kullanmasıyla ortaya çıktığına vurgu yapan Tezkan, "ABD'deki ırkçılık kokuyordu. Vahşiceydi ve hâlâ öyle. Bizdeki öyle değildi ama bizde de orantısız güç vardı. Bizdeki sabah çadırlar yaktı. Gencecik çocukların üzerine gaz bombaları attı. İkincisi, eylemler iki eylemde ülkeye hızla yayıldı. Sadece o olayı protesto edenler değil. Halinden memnun olmayanlar ve 'yeter artık' diyenler de eyleme katıldı. Üçüncüsü, vandallar da devreye girdi ama benzer tarafı yok orada daha aşırı oldu. Dükkanları yağmaladılar. Bizdeki dünyanın en barışçıl eylemi olarak tarihe geçti" diye konuştu. 

Bir başka benzerliğin de iki ülkenin liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eylemlere tepkisi olduğunu dile getiren Tezkan, "İkisi de dedi ki, 'Bu dış güçlerin oyunudur' kendilerini devirmeye yönelik bir eylem olarak gördüler. O eylemcileri, o gençleri ikisi de anlamaya çalışmadı. İki protestonun da bu kadar büyümesinin sebebi adaletsizliğe isyandı" dedi. 

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