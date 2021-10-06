George Floyd'un heykeline boyalı saldırı

ABD’de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyah George Floyd'un New York'taki heykeli boyalı saldırıya uğradı. Saldırganın arandığı belirtildi.
Minneapolis kentinde geçen yıl gözaltı esnasında öldürülen siyah ABD vatandaşı George Floyd'un heykeli geçen pazar günü saldırıya uğradı.
New York Polis Teşkilatı, kaykay üzerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından gerçekleşen saldırının görüntülerini yayınladı.
Sabah saat 10.15 sularında gerçekleşen saldırıda, saldırganın kaykay üzerinde heykele yaklaşıp, gri renkli bir boyayı anıtın yüz ve tabanına sıçrattığı görülüyor.