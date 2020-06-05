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George Floyd protestolarında slogan atan çocuk sosyal medyada gündem oldu: “Adalet yoksa barış da yok!"

05 Haziran 2020 15:16

ABD’de polis memuru Derek Chauvin’in uzun süre diziyle boynuna bastırması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybeden George Floyd’un ölümünün ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar devam ediyor.

Protestolarında zaman zaman şiddet görüntülerinin kaydedilmesinin yanı sıra renkli görüntüler de kaydediliyor. Long Island şehrinde protesto yürüyüşüne katılarak “No justice, no peace!”(Adalet yoksa barış da yok) sloganı atan bir çocuğun görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. 

TIKLAYIN - ABD'de protestolar 10. gününde: George Floyd'un cenazesi kaldırıdı, Buffalo'da polis şiddeti kameralara yansıdı

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