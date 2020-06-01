George Floyd protestolarında gündem olan 'Beşiktaş' yazısı

ABD'de George Floyd isimli siyah vatandaşın polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestolar sırasında Beşiktaşlı taraftarların yazısı dikkat çekti.

George Floyd isimli bir siyah vatandaşın polis tarafından öldürülmesine gelen tepkiler ABD’de çığ gibi büyüyor. Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesi sonucu sokaklara çıkan ve protestolarda bulunan vatandaşlara Beşiktaşlı taraftarlar da dolaylı olarak katıldı.

Bir aracın arkasına yazılan yazıda, "Bir gün herkes Beşiktaşlı olmasın, bırakın o ayrıcalık bizde kalsın!" denildi.

Protestocular arasında bir kamyonun arkasında bulunan ve dikkat çeken bu yazı gündem oldu.