George Floyd protestolarına katılan 'Batman', sosyal medyanın gündeminde

ABD'de siyahi bir adamın polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolara Batman kostümlü bir kişi de katıldı. Eylemciler Batman kostümlü adamı cep telefonlarıyla görüntüledi.



ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyahi vatandaşın polis tarafından öldürülmesinin ardından ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestolar başladı.

Protestolara çok sayıda insan katılırken, Batman kostümüyle protestoya katılan bir kişi de akıllara Batman: Kara Şövalye Yükseliyor filmindeki polislerin ve halkın çatışma sahnesini getirdi.

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un bir polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından kentte başlayan protestolar ülke geneline yayıldı. Protestolar şiddet eylemlerine dönerken, 16 eyaletteki 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Polis müdahalesinin yetersiz kalması üzerine Ulusal Muhafızlar harekete geçti ve sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerlerde polis ve ordu ortaklığında devriyeler yapılmaya başlandı.

Irkçılık ve polis şiddetine karşı başlayan protestolara çok sayıda insan destek vererek katılırken, protestolar farklı görüntülere de sahne oluyor. Protestoya ünlü çizgi roman ve film karakteri Batman kostümü ile katılan bir kişiyi eylemciler alkışladı.

,Görüntülerde eylemcilerin ve dumanların arasında yürüyen Batman kostümlü kişi akıllara Batman: Kara Şövalye Yükseliyor filmindeki polis ve halkın çatıştığı görüntüleri akıllara getirdi.

Filmde de ayaklanan halk polisle çatışmaya başlıyor ve aralarından Batman yürüyordu.



