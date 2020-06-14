Genetik bilimci Çağhan Kızıl, Trump'ın hareketlerini yorumladı: Nörolojik bir sorunu olabilir

Genetik ve nörobilimci Doç. Dr. Çağhan Kızıl, Trump'ın katıldığı bir etkinlikteki konuşma biçimini ve hareketlerini değerlendirerek, nörolojik sorunları olabileceğine dair göstergelere sahip olduğunu söyledi.

Nörobilim uzmanı bilim insanı, Trump'ın söz konusu konuşmadaki hareketlerini değerlendirerek, "Trump’ın bugün katıldığı bir etkinlikte konuşma biçimi, kolunu kullanamaması, yürümesindeki aksama ve vücut koordinasyonundaki değişim, frontotemporal demans (FTD) ya da kortikobazal dejenerasyon (CBD) gibi bir nörolojik sorunu olabileceğine dair göstergelere sahip" dedi.