Genelkurmay Başkanı Akar'dan 'Zeytin Dalı Harekâtı' açıklaması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye'de YPG kontrolündeki Afrin'e yönelik olarak düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nı Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki harekat merkezinden sevk ve idare ediyor. Harekâta ilişkin açıklamalarda bulunan Akar, “Sadece teröristler ile barınak, sığınak, bina, silah, araç ve gerecin hedef alınacağını” bildirdi. Akar, “Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterileceğini” söyledi. Başbakan Binali Yıldırım da Bahçeli ile Çankaya'daki görüşmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı'na gelerek bilgi aldı.