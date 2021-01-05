"Genelge beni bağlamaz" deyip 24 kez ceza yiyen esnafa yeni ceza

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'maskesiz girilebilir' yazısı asarak restoranında müşteriye yemek yediren esnaf kendisine kesilen 24. cezanın ardından bir ceza daha yedi.

"Genelge beni bağlamaz" sözleriyle gündem olan esnafın işyeri bu kez de 15 günlüğüne kapatıldı.

Çaycuma ilçesinde 13 yıldır esnaflık yapan Erkan Cinbir, iş yerinde maske takma zorunluluğunun olmadığını belirten yazıyla birlikte içeriye müşteri de alınca polisle tartışmış, dükkanına gelen polislere "Genelge beni bağlamaz" diyerek "Korona virüs yok" diye adliyeye giderek suç duyurusunda bulunmuştu.

Cinbir'e bu kez de genelgeye uymadığı gerekçesiyle 15 günlük işyeri kapatma cezası verildi.