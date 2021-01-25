Genco Erkal’ın hayatı belgesel oluyor

Genco Erkal’ın kariyerini ve sanat hayatını ele alan "Genco" belgeselinin çekimleri başladı. Kamera arkası görüntülerinin yayınladığı belgeselin Temmuz ayında izleyiciyle buluşması hedefleniyor.

ENKA Sanat’ın yapım sponsorluğunu üstlendiği “Genco” adlı belgeselin çekimleri başladı. Sahnede 60 yılını tamamlayan, tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ın kariyerini ve sanat hayatını ele alan belgeselin, Temmuz ayında izleyiciyle buluşması hedefleniyor.

Senaryosunu Genco Erkal'ın yazdığı otobiyografik bir nitelik taşıyan belgeselin yapımcılığını ve yönetmenliğini Selçuk Metin, görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak üstleniyor.

Yalnızca bir sanatçının kariyerini değil, Türk tiyatrosunun da önemli ve büyük bir dönemini anı ve anekdotlarla aydınlatacak belgeselin, çekim ve kurgu sürecinin tamamlanmasının ardından, ilk gösteriminin Temmuz ayında ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda yapılması planlanıyor.