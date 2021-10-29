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Genco Erkal, Atatürk'ü Nâzım'ın dizeleriyle andı: Sarışın bir kurda benziyordu

29 Ekim 2021 16:55

Usta tiyatrocu Genco Erkal, Cumhuriyet'in ilanının 98. yılında, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü, Nâzım Hikmet'in 'Kuvayı Milliye Destanı'ndaki dizeleriyle andı.

Tiyatrocu Genco Erkal, Cumhuriyet'in 98. yılında Nâzım Hikmet'in 'Kuvayı Milliye Destanı'ndan bir bölüm okudu. Mustafa Kemal Atatürk'ün tasvir edildiği dizeleri seslendiren Erkal, sosyal medyadan bunun videosunu paylaştı. Erkal, videoya "Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa!" notunu düştü. 

Genco Erkal'ın yorumladığı, Nâzım Hikmet'in 'Kuvayı Milliye Destanı' eserindeki ‘26 Ağustos Gecesi Saatler’ bölümü şöyle: 

"Dağlarda tek
                tek
                     ateşler yanıyordu.
Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki
şayak kalpaklı adam
nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden
         güzel, rahat günlere inanıyordu
ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında,
birdenbire beş adım sağında onu gördü.
Paşalar onun arkasındaydılar.
O, saatı sordu.
Paşalar : “Üç” dediler.
Sarışın bir kurda benziyordu.
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun başına kadar,
eğildi, durdu.
Bıraksalar
ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak
ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak
Kocatepe’den Afyon Ovası’na atlayacaktı
...”

nazım hikmetkuvayı milliye destanıgenco erkal29 ekim

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