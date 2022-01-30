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Gençlerin, sorunlarını anlatan tıp öğrencisinin konuşmasını paylaşan Kaftancıoğlu: Yaşadığın zorluğa rağmen, farkındalığın ve inancınla umut oldun yarına

30 Ocak 2022 10:54

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genç İstihdam Çalıştayı'nda konuşan tıp fakültesi öğrencisi gencin konuşmasını sosyal medya hesabından paylaştı. Kaftancıoğlu, paylaşımına "Meslektaşım olmasından gurur duyduğum genç kardeşim Hüseyin; yaşadığın zorluğa rağmen, farkındalığın ve inancınla umut oldun yarına" notunu düştü.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Çalıştay'da konuşan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi beşinci sınıf öğrencisi Hüseyin Keskin'in konuşmasını Twitter hesabında paylaştı.

Keskin'in gençlerin sorunlarını anlattığı konuşmasını Kaftancıoğlu şu notla paylaştı:

"Meslektaşım olmasından gurur duyduğum genç kardeşim Hüseyin; ‘Biz gençlerin, sorunlarını intihar mektuplarında değil de böyle özgürce ortamlarda ifade edebildiği bir Türkiye ümidiyle’ diyerek bitirdi sözlerini yaşadığın zorluğa rağmen, farkındalığın ve inancınla umut oldun yarına"

Canan KaftancıoğluCHP

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