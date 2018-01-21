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Spor

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'tan motivasyon konuşması: Ölmeyi göze alamayan insan yaşayamaz!

21 Ocak 2018 16:29

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Karabükspor'la oynanan Süper Lig mücadelesi öncesinde takımına dikkat çeken bir motivasyon konuşması yaptı. Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren takımlardan Gençlerbirliği, Karabükspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Başkent ekibinin aldığı bu kritik 3 puanın ardından teknik direktör Ümit Özat'ın soyunma odasında yaptığı konuşma dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Özat'ın futbolcularını motive ettiği görülürken "Ölmeyi göze almaya insan yaşayamaz, mücadele edin, mücadele edin, mücadele edin" sözleri dikkat çekti.

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