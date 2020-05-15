Gençler sokağa çıktı: 'Yürümeyi unutmuştuk'

İstanbul Bayrampaşa'da parkları dolduran 15-20 yaşlarındaki gençler, arkadaşlarıyla buluştu. Kurallara uymayanların olduğu görülürken gençlerden biri 'Yürümeyi unutmuştuk' diye konuştu.

Yeni tip Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler bugün dışarı çıktı. Bayrampaşa'da sokağa çıkan gençler parkalara akın etti.

Kurallara uymayan oldu

Uzun süredir birbirini göremeyen gençler arkadaşlarıyla banklarda ve çimlere oturup sohbet etti. Bazı gençlerde basket oynadı, yürüyüş yaptı. Kısıtlamanın ardından uzun süre sonra sokağa çıkan bir çok gencin sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maskesiz oldukları görüldü. Parkta bulunan zabıta ekipleri de sık sık yaptıkları anonslarla uyarıda bulundu.

Kaynak: DHA