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Genç Saadet o film repliğini paylaştı: "Bizi koruyacaklarını' düşünmemizi istiyorlar; bu bir yalan"

18 Mart 2020 19:23

Gündemin Koronavirüs salgını ve salgına karşı alınabilecek tedbirlerle yoğun olduğu günlerde Saadet Partisi Gençlik Kolları, Twitter hesabından Dark Waters filmine ait ve içinde bulunulan dünya sistemine yönelik, "Bu sistem baştan bozuk; bizi koruyacaklarını' düşünmemizi istiyorlar; bu bir yalan. Biz kendimizi koruruz. Biz koruruz. Başka kimse korumuyor. Firmalar da, bilim adamları da hükûmet de" sözlerinin yer aldığı sahnesini paylaştı. 

Paylaşılan sahnenin altına 'Bir replik de sen bırak' notu düşüldü. 

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