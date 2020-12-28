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Pilot uçuşuyla gökyüzüne dev şırınga resmi çizdi

"Farkındalık yaratmak için eğlenceli ve alışılmadık bir yol olabileceğini düşünüyorum"

28 Aralık 2020 12:52

Almanya'da Samy Kramer isimil pilot, Avrupa'da yeni tip Koronavirüs'e karşı aşılamanın başladığını anımsatmak ve halkı aşı konusunda bilinçlendirmek için olduğunu belirterek gökyüzüne dev bir şırınga çizdi.

Almanya'da Samy Kramer (20) genç pilot, Diamond DA20 tipi pervaneli tek motorlu uçağıyla 1,5 saat içerisinde Friedrichshafen kenti semalarına Avrupa'da Kovid-19'a karşı aşılama kampanyasının başladığını hatırlatmak için olduğunu belirterek dev bir şırınga resmi çizdi.

Konuyla ilgili yerel medyaya konuşan pilot "Farkındalık yaratmak için eğlenceli ve alışılmadık bir yol olabileceğini düşünüyorum. İnsanlara mesaj vermekten zevk alıyorum. Anlamsızca uçmaktan daha iyidir" dedi.

Çevrim içi harita üzerinden uçuş bilgilerini görüntülemeye yarayan FlightRadar24’te yer alan verilerde Almanya’nın Friedrichshafen kenti üzerinde oluşturulan dev şırınga resmi görüntülendi.

Kramer’in uçuşunun, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin risk grubundaki kişileri Koronavirüs'e karşı aşılamaya başlamadan önce gerçekleştiği ifade edildi.

Kaynak: DHA

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