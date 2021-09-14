Genç kızı kaçırmaya çalıştı, hem kendi hem de kızın yakınları tarafından darp edildi

S.K. ismindeki genç kız ile şehir içi dolmuşa binip kaçan İ.K., bir benzin istasyonunda kızın yakınları tarafından yakalandı.

Yere yığılan İ.K. yaklaşık 20 dakika yerde uzanmış halde bekledi. Kimsenin müdahale etmediği ve seyrettiği şahsın yakınları bir araçla olay yerine geldi. İ.K., yakınları olduğu iddia edilen grup tarafından da dövülmeye başlandı. Kan içinde kalan İ.K. bir süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalktı. Sendeleyerek yürüyemeye çalışan genç, istasyonun diğer tarafında yine dayak yedi.