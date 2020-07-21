Genç kadını yumruklayıp, boğazını sıkarak darp eden zanlı yakalandı

Erzurum’da genç bir kadını sokak ortasında yumruklayıp, boğazını sıkarak darp eden zanlı, Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Dini nikahlı kocası tarafından darp edilen kadın, şikayetçi olmadı.

Sabıkalı olduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen V.P., dini nikahlı eşi K.T. ile tartışmaya başladı. Üç aylık hamile olan genç kadının, “Çocuğumu aldırdım” demesi üzerine öfkelenen V.P., tokat attığı genç kadına, “Sen benimle dalga mı geçiyorsun, öldürürüm seni" deyip boğazını sıkarak yere yatırdı.

Cep telefonu ile o anları görüntüleyen bir kadının “Polisi arıyoruz, sen kime vuruyorsun burası dağ başı mı?" laflarını umursamayan zanlı, “Ara sana ne” diye cevap verdikten sonra genç kızı yerden kaldırdı.

Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan’ın talimatıyla kısa sürede yakalanan V.P., gözaltına alındı. Polis Merkezinde ifadesi alınan V.P., sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, imam nikahlı eşi K.T., şikayetçi olmadığını söyledi.