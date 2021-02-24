T24 LogoT24 Logo
Haberler

Genç kadını saldırganın elinden kurtaran ve Güney Kore'de gündem olan Şirin Güney konuştu

"Hiç tereddüt etmeden kızın yardımına koştum"

24 Şubat 2021 13:56

Güney Kore'nin başkenti Seul’de, bir genç kadını saldırganın elinden kurtaran Şirin Rabia, Güney Kore’de kahraman ilan edildi. Rabia "Hiç tereddüt etmeden kızın yardımına koştum. Benim müdahalemle kız adamın elinden kurtulup kaçmayı başardı” dedi.

 

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir restoranda çalışan Şirin Rabia'nın, Koreli bir genç kadını gaspçı saldırganın elinden kurtarması ülkede gündem oldu. Ailesinin yaşadığı Belçika'dan gittiği Kore'nin başkenti Seul'de, Mstate binasındaki Kpub restoranda çalışan Şirin'in kahramanlığı bir çok televizyonda yer aldı, gazetelerde geniş yer buldu. Şirin Rabia, Koreli genç kadını kurtarmak için saldırganla boğuştuklarını, patronu ve karısının yardımıyla saldırganı etkisiz hale getirdiği anları Sözcü'den Latif Sansür'e anlattı. Rabia, "Hiç tereddüt etmeden kızın yardımına koştum. Benim müdahalemle kız adamın elinden kurtulup kaçmayı başardı” dedi.

“Kızı saçlarından sürüklüyordu"

Olay günü restoranı kapatmadan önce patronu ve eşiyle birlikte yemek yerken bir çığlık duyduklarını söyleyen Şirin Rabia, “Bir kadın çığlığı duydum. Binanın kapanma saati olduğu için her yer ıssızdı. Etrafa baktım, kimseyi göremedim. Çığlıklar çoğalınca restoranın yakınındaki tuvaletten geldiğini anladım. Oraya gittim. Bir erkeğin, genç bir kızı saçlarından yerde sürüklediğini gördüm.  Kız bir ara ayağa kalktı, boğuştular. Ben hiç tereddüt etmeden kızın yardımına koştum. Benim müdahalemle kız adamın elinden kurtulup kaçmayı başardı” dedi.

“Çok güçlüydü, üç kişi zor zaptettik"

Saldırganın, kadınlar tuvaletine girerek genç kıza saldırdığını, telefonunu almaya çalıştığını direnince de darp ettiğini söyleyen Şirin Rabia, “Patronum polis çağırınca saldırgan kaçmaya çalıştı. Tutmaya çalıştım, çok güçlüydü, kurtuldu. Patronum yardım etmeye çalıştı, yine başaramadık. Sonra patronun eşi yardıma geldi, üçümüz güçlükle zapt ettik. Yere düşürdük. Polisler gelinceye kadar üstüne oturup saçlarından ve kollarından tuttum. Kızı çok fena dövmüştü, çok sinirlenmiştim. Kadına yapılan şiddet beni hiddetlendirdiği için polisler gelinceye kadar bırakmadım” diyerek, Kore'de genellikle kimsenin bu tür olaylara müdahale etmediği için olayın duyulmasından sonra kendisine ilgi gösterildiğini, birçok televizyonda haberlere ve canlı yayın programlarına çıktığını söyledi.

şirin rabiagüney korekorealdırgankahraman

Diğer Videolar

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermedi

Esnaf, Babacan'a dert yandı: "Kan ağlıyoruz; ekmek parası dahi bulamıyoruz"

CHP'nin Niğde il binasına bu kez ‘128 nerede?’ pankartı asıldı: "Buna da sanırım bir suç unsuru bulamayacaklardır"

CHP'li Özel'den AKP'li Canikli'ye: Bravo, doğruya çok yaklaştın ama baltayı taşa vurdun

Plastik cerrahi uzmandan TikTok'ta tepki çeken paylaşım: Hastalardan alınan yağ dokularıyla dans etti

CHP’li Tanal, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın karşısındaki odasına, “128 milyar dolar nerede?' afişi astı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cem Küçük: "128 milyar dolar nerede?" sorusu hakaret değil; hükümet...

Türkiye’nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman’dan en zenginler listesine......

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fehmi Koru: İktidara ‘güven’ aşımı kendini belli etmeye başladı, İktidar...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası açıklaması: Kimse niyet okuyuculuğuna...

AKP'nin 'Z kuşağı' planı: İlk kez oy kullanacakların aileleriyle temas...

Sözcü yazarı Zeyrek: Kaynağım, Hazine ve Maliye Bakanı’nın Kanal İstanbul...

Ahmet Altan, 4 yıl 6 aylık tutukluluğun ardından, AİHM kararı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cem Küçük: "128 milyar dolar nerede?" sorusu hakaret değil; hükümet...

Türkiye’nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman’dan en zenginler listesine......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24