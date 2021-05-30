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Genç kadına taciz mesajı gönderdiği iddia edilen kişiyi yakalayıp yumrukladılar

Taciz mesajı attığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

30 Mayıs 2021 12:26

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde uygulama üzerinden ikinci el eşyasını satan genç kadını mesaj atarak taciz ettiği iddia edilen kişi yakalanarak yumruklandı.

Edinilen bilgiye göre, uygulama üzerinden beyaz eşyasını satan üniversiteli genç kadın ile ürünle ilgili fiyat konusunda pazarlık eden bir erkek, daha sonra genç kadına taciz mesajı attı. Kadın durumu erkek arkadaşına söyledi. İlçe merkezinde genç kadınla bulaşacağını sanan şahıs yanına gelen 3 kişiyi görünce kaçmaya başladı. 3 kişi peşinden koştuğu kişiyi yakaladıktan sonra aralarına alıp darp etti.

Yumruklanan ve isminin R.Z.A. olduğu belirtilen şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

 

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