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Genç kadın arabasını çalmaya çalışan şüpheliyi tazyikli suyla uzaklaştırdı!

Polis olayla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı

16 Nisan 2021 16:17

Polonya'da genç kadın arabasını çalmaya çalışan şüpheliyi tazyikli suyla uzaklaştırdı. 

Polonya'da bir şüpheli, arabasını yıkamakta olan kadının aracını çalmak istedi. Durumu fark eden genç kadın, arabaya binmeye çalışan şüpheliyi elindeki tazyikli su tabancasıyla uzaklaştırdı. 

Genç kadın yaşadığı şokun ardından ilk olarak aracına binip kapıları kapattı. Bu sırada kendine gelen hırsız, aracın yanına gelerek kadına tehditlerde bulundu. Amacına ulaşamayan hırsız, daha sonra kendisini bekleyen bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Hırsızın gittiğini gören kadın, aracından çıkarak arabasını yıkama işlemini tamamladı.

Genç kadın daha sonra polise haber verirken, polis ekipleri Jawor ilçesindeki benzin istasyonunda hırsızın kaçtığı aracı buldu. Polisler araçta yaptıkları aramada hırsızın olay esnasında üzerinde bulunan "Polis" yazılı ıslak tişörtle birlikte bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis, 29 ve 31 yaşındaki iki kişiyi gözaltına aldı.

Uyuşturucu madde bulundurma ve araba hırsızlığı suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacak olan şahıslardan 29 yaşındaki kişi, yasaya göre sıradan vatandaşların taşıması yasak olan "Polis" ibareli tişört giydiği için de ayrıca yargılanacak.

Kaynak: İHA

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