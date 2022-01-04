Genç kadın AKP'lilere isyan etti: Açlıktan kendini yakanları görmüyor musun? Millet sürünüyor, hiç mi vicdanın sızlamıyor?

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Bir sokak röportajında muhabirin, Hazine Bakanı Nureddin Nebati'nin "Sade vatandaşın dolarla ne alakası var?", "Şöyle bir uyuyun 6 ay sonra uyanın, çok farklı noktada olacağız" sözlerini sorduğu genç kadın, her şeyin yolunda olduğunu belirten ve iktidarı savunan yaşlı adama "Açlıktan kendini yakanları görmüyor musun? Millet sürünüyor, hiç mi vicdanın sızlamıyor?" diyerek isyan etti.

Yol TV'nin yaptığı bir sokak röportajında halka ülke ekonomisi, alım gücü ve Bakan Nebati'nin sözleri soruldu. Vatandaşların bazıları ekonominin kötüye gittiğini savunurken bazıları ise durumun iyi olduğunu savundu. Röportaja gençlerin de dahil olmasıyla ekonominin eskiden daha kötü olduğunu savunan yaşlı vatandaşlar ile gençler arasında eski ve yeni Türkiye kıyaslaması yapıldı. Genç bir kadın ise kendisine "Görüyorum bir çoğu hem gariban ama marka giyiyor, sigarası ağzında, okula gidiyor" diyen AKP'li adama "Hiç mi vicdanınız sızlamıyor?" diye isyan etti.

"Açlıktan intihar eden adamı hiç mi görmedin?"

"Dışarı çıkmıyorum ben, kıyafet almıyorum" diyen genç kadına AKP'li adam "Ben görüyorum, kendi torunlarımdan da biliyorum. Bir çoğu hem gariban ama marka, sigarası ağzında, okula gidiyor" diye cevap verdi. Bunun üzerine AKP'li adama karşılık veren genç kadın "Açlıktan intihar eden adamı hiç mi görmedin? hiç mi vicdanın sızlamadı?" diyerek tepki gösterdi. Ancak adam genç kadının sözlerine karşılık "Türkiye'de yok" diyebildi.

"Ben burada yaşamak isterim ama bana olanak sağlamıyor"

Genç kadın gerginleşen ortamda gençlerin üzerine bu kadar gelinmesine itiraz ederek şunları söyledi:

"Adam kendini yaktı. Nasıl Türkiye'de yok. Millet sürünüyor hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Ben burada yaşamak isterim ama bana olanak sağlamıyor. Yurt dışından turist geliyor. Burada parasını bozduruyor. 1 euro şimdi 13 lira. Geçenlerde 20 liraydı. Turist istediğini alıyor niye böyle? Benim ülkemde alım gücüm yok. Benim TL'min değeri yok. Bunu bilmiyor.

Siz eski zamanda yaşıyordunuz. Niye biz yurt dışına çıkmak istiyoruz çünkü olanak sağlamıyor. Sen bunu anlamıyorsun... Yurt dışında öğrenciler 4 ülkeye götürülüyor ben bir ülke bile dışarı çıkamıyorum. Niye? Bizim öğretmenlerimizin bazılarına güvenemiyorum. Geçenlerde bir öğrencisine tecavüz etmiş adam. Nasıl güveneceğim. Ensar Vakfı'nın müdürü kaç tane çocuğa taciz etti. 'Bir kerelikten bir şey olmaz' dedi. Bunu savunan insandan ne bekliyorsun?"