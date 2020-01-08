Genç iklim aktivisti Atlas Sarrafoğlu'dan, Avustralya yangınları için şiir: Koalaların sarıldığı ağaçlarda yandı hislerim, aşklarım, kariyerim, her şeyim...

İklim krizine karşı mücadele eden genç aktivist Atlas Sarrafoğlu, Avustralya'da Eylül'den beri devam eden, en az 25 kişinin hayatını kaybettiği ve milyonlarca hayvanın da öldüğü yangınlarla ilgili bir şiir yazarak söyledi.

Dünyanın karşı karşıya olduğu iklim kriziyle ilgili 15 Mart'tan beri mücadele ederek sesini duyuran, Türkiye’deki Friday’s for Future (Gelecek için Cuma’lar) hareketinin de ilk temsilcilerinden olan iklim aktivistinin Avustralya yangınlarına ilişkin yazdığı, "Uslu Uslu" başlıklı şiiri şöyle:

Koalaların sarıldığı ağaçlarda yandı birçok şey,

Hislerim, aşklarım, kariyerim, her şeyim...

Dumanların kararttığı buzullar gibi paramparça hayallerim,

Gözyaşlarım petrol kokuyor, nefesimde gaz, kömürle doldu ciğerlerim.

Daha fazla üzülmemek için sizce düşünmemeli miyim?



Bir sorum var öğretmenim,

Ölen gezegende ne işe yarayacak eğitimim?

Yanan ormanların hesabı, taşan derelerin oranları, yok olan türlerin ezberi...

Bunlar mi olacak ders kitaplarının içindekileri?

Yok olan dünyada biyoloji, bombaların kimyası,

Meçhul arıların, kaybolan hayatlarının bilgisi...

Kanka söylesene,

Ne işe yarayacak saatlerimi verdiğim bilgisayar oyunundaki karakterim?

Yediğim yemek bitince, içtiğim su tükenip solduğum hava bozulunca...

Hangi level'da kurtulurum söyle bana

Uslu uslu yerimde oturunca?