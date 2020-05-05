Genç hemşireye Covid-19 tanısı kondu; gerçek hastalığı tırnaklarındaki değişimden ortaya çıktı

Yoğun Bakım Hemşiresi Nadide Şahin, 2 ay önce nefes darlığı ve halsizlik nedeniyle zatürre tedavisi gördü. İşine geri döndü ama şikâyetleri geçmeyince akciğer tomografisi çekildi ve Covid-19 şüphesiyle karantinaya alınarak ilaç tedavisine başlandı. Tırnaklarındaki bombeleşmeden şüphelenen genç hemşirenin hayatını, bu mesleki şüphesi kurtardı. Kalp kapak yetmezliği olduğu anlaşılan Nadide, geçen hafta acilen ameliyata alındı ve kalp kapağı değiştirilerek protez kapak ile sağlığına kavuştu.

24 yaşındaki hemşire Nadide Şahin, salgından önce nefes darlığı ve halsizlik şikâyetiyle kendi hastanesinde muayene oldu. Önce akciğer enfeksiyonu düşünülerek hastaneye yatırıldı ve pnömoni tedavisi gördü. Tekrar işinin başına dönen Nadide hemşire, 15 gün sonra nefes darlığı şikayeti artınca tekrar acile başvurdu. O tarihlerde Covid-19 salgını Türkiye´de de görülmeye başlandığı için akciğer tomografisi istendi ve PCR testi yapıldı. Testi negatif çıkmasına rağmen tomografisi Covid-19´a uyumlu göründüğü için 5 günlük ilaç tedavisine başlandı ama kötüleşmeye devam edince hastaneye yatırıldı.

"Covid-19 sanıyorduk; kalp ameliyatına girdim"

Genç hemşireye bu süreçte iki kez PCR testi, daha sonra da antikor testi yapıldı ancak hepsi negatif çıkıyordu. Şahin, "Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Hemşiresi olarak çalışıyorum. Hastaneye son yatırıldığımda 20 gün takip edildim, Covid´e dair tek bulgu akciğer tomografisi ve nefes darlığı idi. Artık yatakta sağdan sola dönemez hale gelmiştim. Sürekli taşikardi vardı. İstirahat halinde bile nabzım 100´ün üzerindeydi. Kendimde bir aksilik olduğunu, Covid olmadığımı biliyordum. Tırnaklarımın çomaklaştığını fark ettim ve ısrarcı oldum, sonunda kendi bölümündeki doktorlarıma göründüm. Çekilen ekokardiyografi sonucunda mitral kapak yetmezliğim olduğu ortaya çıktı. Pulmoner arterlerimde buna bağlı daralma vardı. Birkaç gün içinde acil kalp ameliyatına alındım" dedi.

Kalp kapağındaki bozulmanın 20 yıldan fazladır devam ettiğini öğrendiğini anlatan Nadide Şahin, şunları anlattı:

"Hatta belki doğuştan bile olabileceği ortaya çıktı. Covid olmadığım anlaşılınca hastaneye sevk edildim. Ertesi gün de acilen ameliyata alındım. Kalbimle ilgili bir sıkıntı olabileceğini, kalbimden şüphelendiğimi söyledim ama taşikardimi strese bağladılar, nefes darlığımı da Covid zannettiler. Yaşım çok genç olduğu ve akciğer tomografimdeki buzlu cam görüntüsü nedeniyle kimsenin aklına kalp hastalığı gelmedi sanırım. Benim için çomak parmak, vücudumda bir dolaşım bozukluğuna işaretti; nefes darlığım ise akciğer değil kalp kaynaklıydı. Açıkçası mesleki şüphelerim hayatımı kurtardı. Ben bu ameliyatı olduktan sonra, kendi servisimde baktığımız kalp hastalarının yaşadığı acıları daha da yakından yaşadım. Açık kalp ameliyatı geçirmek, göğüs kemiğinin kesilip açılması fikri bile gerçekten çok yorucuymuş. Ameliyat sonrası bir süre bu direnlerle yaşamak zorunda olmak zor bir süreçmiş. Artık hayatım eskisi gibi olmayacak kesinlikle."

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Burak Onan da, yeni tip Koronavirüs testi iki defa negatif çıkmasına rağmen Nadide hemşirenin nefes darlığı şikayetinin devam ettiğine değinerek şu bilgileri verdi:

"Tomografisindeki akciğer görüntüsü de düzelmişti ama nefes darlığı şikayeti geçmemişti. İşte orada aklımıza kalp hastalığı şüphesi geldi. Bu sebeple yapılan ekokardiyografide kalp kapaklarında kaçak olduğu ortaya çıktı. Bunun yanında, kalp kapağında ani gelişen, ayrıca yapısal bir bozukluk da fark ettik. Yapılan testlerde ise bunun, bakteriyel enfeksiyona ait bir bulgu olduğu ortaya çıktı. Bu tablo ile kalp ameliyatına aldık. Ameliyat gayet başarılı geçti. Aslında kalp kapağını tamir etmek ilk düşündüğümüz şeydi. Ameliyat sırasında bunu görüp anlamamız gerekiyordu. Ancak kalp kapağı tamirine uygun olmadığı anlaşılınca, protez kapak takmak zorunda kaldık."