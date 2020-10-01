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Genç doktoru öldüresiye dövdüler

EÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç doktor, ameliyata alındı

01 Ekim 2020 16:00

Zonguldak’ta arkadaşları ile sahilde eğlenen Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Çağatay Çelik, yanlarına gelen 3 kişi tarafından öldüresiye dövüldü. Kendisinden istek parça isteyenlere gitar çalan genç doktorun yediği yumruklarla hayatı kabusa döndü.

Üç kişinin şarkı isteğini kırmayan Çelik, topladığı gitarı kılıfından çıkarak istenilen parçayı çalmak istedi. Şüphelilerden birisi Çelik’ten bu sırada sigara istedi. Ancak genç doktor bu isteği geri çevirince yumrukların hedefi oldu.

Dakikalarca yumruklanan, çenesinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen Çağatay Çelik, zanlıların yanından kaçarak babasından yardım istedi. BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç doktor, ameliyata alındı.

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zonguldakÇağatay ÇelikGenç doktoru öldüresiye dövdüler

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