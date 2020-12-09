80 bin akrepten çıkardığı zehri ihraç ediyor, 1 gramı 10 bin doları bulabiliyor; peki zehir nasıl çıkartılıyor?

Cairo Venom Company'nin kurucusu Mohamed Hamdy Boshta (25), Mısır'daki çeşitli çiftliklerde 80.000 akrep ve bir dizi yılan barındırarak, bu canlıların zehirleriyle ilgili bir proje yürütüyor. Bir gram akrep zehrinin maddi değeri 10 bin doları bulabiliyor. Boshta, gramı 10.000 dolar olan akrep zehrinin panzehir, hipertansiyon ve başka ilaçların üretiminde kullanıldığını ve akrep zehrini Avrupa ve ABD'ye ihraç ettiğini söyledi.

Boshta, "Renkli UV ışığı kullanımıyla akreplere küçük bir elektrik akımı verilerek, 20.000 ila 50.000 doz panzehir üretiliyor. Böylelikle zehri çıkartması için akrebi uyarıyoruz. Elektrik akımını akrep veziküllerinden birine veya sinir merkezlerindeki her vezikül arasına koyuyoruz.

Bu şekilde, zehir serbest bırakılıyor. Zehrin saflığını korumak için sadece küçük bir miktar belirledik. Bir damla zehrimiz var."

Boshta, gramı 10.000 dolar olan akrep zehrini panzehir, hipertansiyon ve başka ilaçların üretiminde kullanıldığını ve akrep zehrini Avrupa ve ABD'ye ihraç ettiğini söyledi.