T24 LogoT24 Logo
Haberler

Genç avukatlar 'Genç Savunma' platformuyla taleplerini dillendiriyor: Baro yönetiminde söz sahibi olmak istiyoruz

28 Haziran 2020 15:30

Son dönemde yasal değişikliklerin odak merkezinde yer alan ve talep ve beklentilerini sık sık dile getiren avukatların bir kısmı, "Genç Savunma" adı altında bağımsız bir örgütlenmeye gitme kararı aldılar.

Amaçları ise genç avukatların çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve cinsiyet eşitsizliği, temsil ile ilgili çözümler üretilmesi.

Baro tüzel kişiliği ve baro gruplarından bağımsız olarak kurulmuş gruplar üstü bir dayanışma platformu olan Genç Savunma, başta genç avukatlar olmak üzere, meslektaşlarının yaşadığı sorunları bir araya gelerek çözüme kavuşturmayı amaç edinen bir grup.

En baştaki "temsil" talepleri de, İstanbul Barosu'na kayıtlı 50 bine yakın avukatın 26 bininin 10 yıl ve altı kıdeme sahip 34 yaşındaki genç avukatlardan oluşmasına rağmen, ne baro yönetiminde ne baronun kurum komisyonlarında, ne de Baro başkanlığı için yarışan grupların yönetiminde gençlerin temsil edilememesi.

132 hukuk fakültesinden gelen genç avukat adayları

Türkiye çapında 132 hukuk fakültesinin bulunduğu göz önüne alındığında, her sene yeni mezunlarla birlikte artan genç avukat kadrosunun sorunları da ivedi çözüm bekliyor.

Genç avukatların temsil sorununu euronews Türkçe'ye konuşan Genç Savunma kurucularından avukat Ali Gül, "Bu organlarda genç avukatlar tam anlamıyla yok. Genç avukatlar temsil edilmedikleri için, yaşadıkları yüzlerce sorun anlaşılamıyor, anlaşılsa dahi ciddiye alınıp çözülmüyor. Biz Baro yönetiminde söz sahibi olmak istiyoruz. Genç avukatlar olarak bir araya geleceğiz, sorunlarımızı tespit edip çözümlerimize çalışacağız" diyor.

Ekim ayında yapılacak baro seçimleri yaklaşırken, Genç Savunma da, ilkelerde uzlaştıkları tüm başkan adayları ile masaya oturup taleplerini iletmeyi, yönetimde yer istemeyi ve şartlarını kabul eden adayı desteklemeyi öngörüyor.

Temel beklentiler nedir?

Peki genç avukatların sistemden temel beklentileri nedir?

Avukat Gül, öncelikle düşük ücret sorunu ve fazla mesai konusuna değiniyor:

"Toplumun saygın bir kesimini oluşturan avukatlar, geçim sıkıntısını düşünmekten mesleklerini istedikleri şekilde icra edemiyorlar. Mesleğin başındaki birçok arkadaşımız, bu yüzden mesleğe küsmekte ve avukatlığı bırakmakta. Dişini sıkarak mesleğe devam eden arkadaşlarımız ise yaşadıkları bu sorun karşısında çaresizlik içinde bulunuyor."

Öte yandan, ücretsiz veya asgari ücretin altında çalışan stajyer avukatların mobbinge maruz kaldığına, fazla mesai yaptığına ve tüm bunların yanı sıra stajyer oldukları için saygı görmediklerine dikkat çeken Gül, Baro aidatlarının da genç avukatlar için ekonomik bir zorluk yarattığını belirtiyor:

"Mesleğin başındaki avukatlar, geçim sıkıntısı içerisinde bir de baro aidatını düşünmek zorunda kalıyor. Bu nedenle mesleğe başlayan avukatlardan ilk üç yıl aidat alınmamasını sağlayacağız" diyor Gül.

Cinsiyet eşitsizliğini giderecek önlemler

Kendi bürosunu açmak isteyen avukatlara Baro tarafından paylaşımlı ofisler kurulmasını ve düşük bir ücret karşılığında avukatların bu ofislerde müvekkillerini ağırlamasını da öneren Genç Savunma, genç avukatlar arasında cinsiyet eşitsizliğini giderecek önlemler alınmasını, kadın avukatların girişimciliğinin Baro tarafından bizzat desteklenmesini önemsiyor.

Son dönemde gündemden düşmeyen "çoklu baro" tartışmaları konusunda ise Genç Baro'nun duruşu net: "Biz çoklu baro sistemine şiddetle karşı çıkıyoruz. Bunun avukatların gücünü kırmak için atılan bir adım olduğunu görüyoruz" diyor avukat Ali Gül.

Fransa'daki Genç Avukatlar

Genç avukatlar, Avrupa çapında her Baro içerisinde yer alırken, örneğin Fransa'da Paris Barosu dahilinde 40 yaş altı avukatlardan oluşan Genç Avukatlar Birliği bulunuyor. 1922 yılı gibi erken bir tarihten beri aktif olan Birlik dahilindeki avukatlara formasyon veriyor, stajyer avukatlara ikramiye verilmesinden, genç avukat annelerin 16 hafta doğum izni alması, eşlerine babalık izni sağlanması gibi farklı sorunlarını dillendirmek üzere savunuculuk faaliyetleri yürütüyor. Fransa'da genç avukatların üye olduğu bir sendika da bulunuyor: Genç Avukatlar Birliği Ulusal Federasyonu (FNUJA) adı verilen söz konusu yapılanma Barolar Birliği'nde genç avukatları temsil ediyor.

Fransa'da en son 29 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşen Barolar Birliği seçimlerinde ise 12 genç avukat yönetimde yer aldı.

ETİKETLER

genç avukatlargenç savunmasavunmaavukatbarosorungenç

Diğer Videolar

Sanatçı Gülsen Tuncer'den 'Galata Kulesi'ndeki restorasyon skandalına tepki: Vahşice müdahale var

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Ağustos 2020

Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Beyrut Limanı patlamasında 3 bin 972 bina ve 4 bin 214 araç hasar gördü

Dublörden alevler içinde evlilik teklifi!

Aamir Khan'ın Adana'da kebap keyfi; hem yedi hem pişirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Suavi, o davulcuyu arıyor: Çok isterim bu yeteneği tanımayı...

Van Gölü'nde 'canavar' paniği: "Hayatımda ilk kez böyle bir şey...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bilim insanları Koronavirüs'e karşı korumada 14 farklı maskeyi test etti;...

Sanatçı Hümeyra'nın oğlu hayatını kaybetti...

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, kardeşini ve annesini öldürdü!...

Erdoğan'ın ve Fettah Tamince'nin avukatının ardından Antalya L Tipi Cezaevi'nde...

Akşener: Bahçeli'nin söylediklerinden hiçbir şey anlamadım ama Erdoğan'ın açıklamalarından anlaşıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Suavi, o davulcuyu arıyor: Çok isterim bu yeteneği tanımayı...

Van Gölü'nde 'canavar' paniği: "Hayatımda ilk kez böyle bir şey...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24