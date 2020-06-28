Genç avukatlar 'Genç Savunma' platformuyla taleplerini dillendiriyor: Baro yönetiminde söz sahibi olmak istiyoruz

Son dönemde yasal değişikliklerin odak merkezinde yer alan ve talep ve beklentilerini sık sık dile getiren avukatların bir kısmı, "Genç Savunma" adı altında bağımsız bir örgütlenmeye gitme kararı aldılar.

Amaçları ise genç avukatların çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve cinsiyet eşitsizliği, temsil ile ilgili çözümler üretilmesi.

Baro tüzel kişiliği ve baro gruplarından bağımsız olarak kurulmuş gruplar üstü bir dayanışma platformu olan Genç Savunma, başta genç avukatlar olmak üzere, meslektaşlarının yaşadığı sorunları bir araya gelerek çözüme kavuşturmayı amaç edinen bir grup.

En baştaki "temsil" talepleri de, İstanbul Barosu'na kayıtlı 50 bine yakın avukatın 26 bininin 10 yıl ve altı kıdeme sahip 34 yaşındaki genç avukatlardan oluşmasına rağmen, ne baro yönetiminde ne baronun kurum komisyonlarında, ne de Baro başkanlığı için yarışan grupların yönetiminde gençlerin temsil edilememesi.

132 hukuk fakültesinden gelen genç avukat adayları

Türkiye çapında 132 hukuk fakültesinin bulunduğu göz önüne alındığında, her sene yeni mezunlarla birlikte artan genç avukat kadrosunun sorunları da ivedi çözüm bekliyor.

Genç avukatların temsil sorununu euronews Türkçe'ye konuşan Genç Savunma kurucularından avukat Ali Gül, "Bu organlarda genç avukatlar tam anlamıyla yok. Genç avukatlar temsil edilmedikleri için, yaşadıkları yüzlerce sorun anlaşılamıyor, anlaşılsa dahi ciddiye alınıp çözülmüyor. Biz Baro yönetiminde söz sahibi olmak istiyoruz. Genç avukatlar olarak bir araya geleceğiz, sorunlarımızı tespit edip çözümlerimize çalışacağız" diyor.

Ekim ayında yapılacak baro seçimleri yaklaşırken, Genç Savunma da, ilkelerde uzlaştıkları tüm başkan adayları ile masaya oturup taleplerini iletmeyi, yönetimde yer istemeyi ve şartlarını kabul eden adayı desteklemeyi öngörüyor.

Temel beklentiler nedir?

Peki genç avukatların sistemden temel beklentileri nedir?

Avukat Gül, öncelikle düşük ücret sorunu ve fazla mesai konusuna değiniyor:

"Toplumun saygın bir kesimini oluşturan avukatlar, geçim sıkıntısını düşünmekten mesleklerini istedikleri şekilde icra edemiyorlar. Mesleğin başındaki birçok arkadaşımız, bu yüzden mesleğe küsmekte ve avukatlığı bırakmakta. Dişini sıkarak mesleğe devam eden arkadaşlarımız ise yaşadıkları bu sorun karşısında çaresizlik içinde bulunuyor."

Öte yandan, ücretsiz veya asgari ücretin altında çalışan stajyer avukatların mobbinge maruz kaldığına, fazla mesai yaptığına ve tüm bunların yanı sıra stajyer oldukları için saygı görmediklerine dikkat çeken Gül, Baro aidatlarının da genç avukatlar için ekonomik bir zorluk yarattığını belirtiyor:

"Mesleğin başındaki avukatlar, geçim sıkıntısı içerisinde bir de baro aidatını düşünmek zorunda kalıyor. Bu nedenle mesleğe başlayan avukatlardan ilk üç yıl aidat alınmamasını sağlayacağız" diyor Gül.