Gemlik Körfezi’ndeki salya istilası havadan görüntülendi

Bursa'nın Marmara Denizi’ne kıyısı olan Gemlik ilçesinde denizde biriken salya tabakasının havadan çekilen görüntüsü etki ettiği alanın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Körfez çevresindeki Kumla, Kurşunlu, Gemsaz ve Kusmaz sahilindeki kötü görüntü normalleşme sonrası tatil planı yapan vatandaşları kara kara düşündürüyor. Marmara Denizinde son 3 aydır devam eden Müsilaj deniz salyası Gemlik Körfezinde etkisini devam ettiriyor. Geçtiğimiz hafta lodosun etkisiyle biraz olsun dağılan salya tabakası yeniden körfez kıyılarını kapladı.

Doğa olayı mı yoksa kirlilik mi çeşitli çevrelerce halen tartışılan salya tabakası deniz üzerindeki kötü görüntüsünün yanı sıra deniz dibindeki doğal hayatı da olumsuz etkiliyor. Denizin dibini balıkçı ağı gibi saran salya tabakasına takılan balıklar bir süre sonra oldukları yerde ölüyor. Körfezde profesyonel dalgıçların su altında çektiği görüntüler olayın ciddiyetini gözler önüne sererken gökyüzünden drone ile çekilen görüntüler ise tabakanın etkili olduğu alanın genişliğini ortaya koyuyor.

Salyanın sebebinin denize arıtılmadan deşarj edilen evsel atıklar ve sanayi atıkları olduğunu iddia eden bazı kesimler ise arıtma tesislerinin azlığına ve mevcut olanların ise randımanlı çalışmadığına dikkat çekiyor.