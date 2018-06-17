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Geminin çarptığı tarihi yalıya fotoğraflı kamuflaj

17 Haziran 2018 19:08

İstanbul Boğazı'nda geminin çarptığı tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'ndaki restorasyon çalışmaları sürüyor. İstanbul Boğazı'nda geminin çarptığı tarihi yalının onarımı için çalışmalar devam ediyor. Yalının ön cephesine yapının hasarsız halinin fotoğrafı ile kaplama yapıldı. Değeri yaklaşık 85 milyon dolar olan tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na 7 Nisan'da Malta bayraklı Vitaspirit isimli gemi çarptı. İstanbul Boğazı'nın nadide yalılarından olan Hekimbaşı Salih Efendi yalısı ağır hasar aldı. Anıtlar Kurulu da yalının askılama yöntemi uygulanarak onarılmasına karar verdi. Yalının onarımı için mayıs ayında çalışma başladı. Restorasyon çalışmaları bir ayı aşkın süredir devam ediyor. Yalının ağır hasar gören ön cephesi tamamen yıkılıyor.

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