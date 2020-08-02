T24 LogoT24 Logo
Haberler

Gelinler için altın maske... Fiyatı 75 bin liraya kadar çıkıyor

02 Ağustos 2020 15:16

Kahramanmaraş’ta yeni tip Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında düğünlerde kullanılmak üzere üretilen altın maskelerin fiyatı arttı. 14 ve 22 ayar altın işlemeli maskeler 75 bin liradan satışa sunuluyor.

Kahramanmaraş’ta düğünlerde aksesuar olarak korona tedbirlerine uygun altın maske üretimine ağırlık veriliyor. Türkiye'de altın işlemesinde önemli konumda bulunan Kahramanmaraş'ta yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında gelinliklerin bir parçası haline gelen maskeleri ortalama 30 gram altınla işlenerek yaklaşık 8, 14 ve 75 bin lira arasında satışa sunuluyor.

Taleplere göre yapılan maskeler, ölçüsü alındıktan sonra 3 gün içerisinde müşteriye teslim edilirken, gelinlikler üzerinde zarafet ve aksesuar olarak tasarlanan altın maskeler el emeği göz nuru ustaların maharetli ellerinde hazırlanarak ortaya çıkıyor.

Hazırlanan altın maskeler, kentte düğün yapan Abdulkadir ve Melda Ak çifti ile Ramazan ve Burcu Yaşar çifti tarafından satın alındı. İşlemeli altını, cerrahi maskelerin üzerine süsleyerek farklı bir tarz oluşturan kuyum esnafları, hem maskeye farklı bir görünüm kazandırdı hem de takı olarak değerlendirilmesini sağladı. Eşlerine en güzel hediyenin altın maske olduğunu ifade eden damatlar, mutlu günlerinde en güzel hediyenin altın maske olduğunu ifade ettiler.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Öz, “Kahramanmaraş’ta bir firmamız pandemi döneminde güzel bir fikirle altın maske üretti. Düğünlerde sosyal mesafenin korunması ve maske takılması için hazırlanan maskelere talepler arttı. Umuyoruz bütün düğünlerde gelinlerin yüzlerinde altın maskeleri görmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

ETİKETLER

kahramanmaraşaltın maskemaskealtıngelindüğün

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Eylül 2020

Halfeti’de batan tekneden vatandaşlar böyle kurtarıldı

Hepsinin faili bir erkek: Köpekten kaçan kadını arabasına aldı, cinsel saldırıda bulundu, aracından attı

Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem yapmak isteyen Bimeks işçilerine müdahale: Çok sayıda gözaltı

İyi Partili Durmuş Yılmaz’dan AKP’li Tevfik Göksu’ya: Rezillerden tek istediğimiz çukurun dibine hemen varmaları

Esnaf, polisin maske uyarısına kızdı; kimliğini vermemek için direndi: Hırsızlık mı yaptım?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Esenler Belediyesi'nde çalıştığı öne sürülen 'cinci hoca' ile ilgili belediye...

Rant kapısı kapanan değnekçiler iş yerini bastı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li Göksu'nun Stanford doktoralı Taylan Yıldız'a hitabı tepki çekti: İnternetçi...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: Eğitimde 2+5 sistemi nasıl uygulanacak?...

İki profesörün 'maske' tartışması; Mehmet Ceyhan'dan Çilingiroğlu'na: Seni adam yerine...

Çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı liderinin ifadesinden: Dede...

5 daire başkanının görevden alınmasının perde arkasında Emine Erdoğan'ın kuzenine...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Esenler Belediyesi'nde çalıştığı öne sürülen 'cinci hoca' ile ilgili belediye...

Rant kapısı kapanan değnekçiler iş yerini bastı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24