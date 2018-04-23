Gelinin "Hayır demek ne mümkün" cevabı nikahı iptal ettirmişti, belediye başkanından açıklama geldi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, "Hayır demek ne mümkün, tabii ki evet" yanıtı nedeniyle nikah memurun nikahını kıymadığı gelin Hatice Koşman (24) ve Turgut Dinçer Güneri'ye (26) MHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'den yüreklerine su serpen açıklama geldi. Başkan Şirin, önceliklerinin konuyu tatlıya bağlamak olduğunu belirtip, "Sıkıntılı bir durum varsa o sıkıntıyı gideririz. Ben gençlerin aileleri ile telefonla da görüştüm, farklı bir durum olmaz ise önümüzdeki günlerde inşallah o nikahı bizzat ben kıyarım ve konu tatlıya bağlanır" dedi. Turgutlu'da yaşayan ve bir çeyiz mağazasında çalışan Hatice Koşman ile bir firmada bilgisayara veri girişi yaptığı öğrenilen Turgut Dinçer Güneri, evlilik kararı aldı. İki genç, geçen 21 Nisan'da Turgutlu Belediyesi Nikah Salonu'nda nikah masasına oturdu. Turgutlu Belediyesi Nikah Memuru Ali Akça'nın "Turgut Dinçer Güneri'yi eş olarak kabul ediyor musunuz" sorusuna gelin Koşman, "Hayır, demek ne mümkün. Tabii ki, evet" diye cevap verdi. Bunun üzerine nikah memuru Akça, "Ben gidiyorum" diyerek masadan kalktı. Gelin, damat ve misafirlerin ikna etmeye çalıştığı nikah memuru, nikahı kıymaya ikna olmayınca gerginlik yaşandı. Bunun üzerine nikah memuru Akça, salonun özel güvenlik görevlilerinden polis çağırmalarını istedi. Gelen polis ekipleri de Akça'yı ikna edemeyince nikah işlemleri iptal edildi. Yaşanan bu ilginç olay ulusal ve yerel basında haber olarak yer aldı.