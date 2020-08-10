T24 LogoT24 Logo
Haberler

Gelin ve damada altın yerine rende ve süzgeç taktılar

10 Ağustos 2020 14:26

Nevşehir’de bir düğünde gelin ve damada ailesi tarafından altın yerine rende ve mantı süzgeci takılması davetlileri güldürdü.

Nevşehir’de yapılan bir düğün töreninde gelin ve damada altın takmak yerine rende ve mantı süzgeci takan dayı ve yenge düğüne katılan davetlileri güldürdü. Son günlerde artan altın fiyatlarına tepki gösteren davetliler gelin ve damada birbirinden ilginç hediyeler veriyor. Bunun son örneği ise Nevşehir’de yaşandı. Büyük bir mutluluk içerisinde sevdikleri ile mutlu anlarını paylaşan Feyza ve Kenan Balcı çifti takı merasimi öncesinde gönüllerince eğlendi. Takı takma törenine geçildiği sırada ise gelinin dayısı Mustafa Katlı ve yengesi Nurhayat Katlı takı töreni için sıraya girdi. Dayısı ve yengesinden altın takmasını bekleyen genç çift, dayısının damada mantı süzgeci, yengesinin ise geline rende takması sonrasında neye uğradıklarını şaşırdı. O anlara şahit olan davetliler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ETİKETLER

nevşehirrendesüzgeçaltın fiyatlarıaltın

Diğer Videolar

Dünyaca ünlü yüzücü Michael Read Avcılar'da kulaç attı

Depreme stüdyoda yakalanan Lerzan mutlu, canlı yayında annesini aradı

Kırşehir Belediyesi'nden Neşet Ertaş anısına klip

Çukur'da yeni bölümün ikinci fragmanı; Yamaç'ın değişimi şaşırttı

Trafikte birbirlerine sopalarla vurdular

Laleli’de tramvay ile tur otobüsü çarpıştı, tramvay seferleri durdu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayında yanlış bilgi veren Mehmet Metiner'i 'donduran' anlar...

Selçuk Tepeli'nin 'yerli-milli' yorumu gündem oldu: Burası plaj değil, tarla...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Rıdvan’a Dilmen'e tepki: FETÖ ile muharebenin en...

"İspatlanırsa TV’lere çıkmam" demişti, Ersin Düzen’in şirketi TRT’den ayda 412...

İstanbul sallandı: Marmara Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem...

Uzmanlar, Marmara'daki depremi yorumladı: İstanbul'daki büyük depremin olma ihtimali yüzde...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayında yanlış bilgi veren Mehmet Metiner'i 'donduran' anlar...

Selçuk Tepeli'nin 'yerli-milli' yorumu gündem oldu: Burası plaj değil, tarla...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24