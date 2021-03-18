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Gelen telefonla şoke oldular: "Vicdan azabı duyuyorum; aracınız hasarlı”

Amasya'da bir aile, araç aldıkları oto bayiinin çalışanından gelen telefonda aracın hasarlı olduğu bilgisini aldı

18 Mart 2021 20:25

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan Güler ailesi engelli kızlarının ihtiyaçlarının karşılanması için 3 yıl önce sıfır kilometre bir araç aldı. Aracı aldıkları oto bayiinin çalışanı olduğunu söyleyen şahıstan bir süre sonra gelen telefonda “Vicdan azabı duyuyorum. Aracınız hasarlı” sözlerini işiten aile şoke oldu. Yapılan incelemede aracın hasarlı olduğu belirlendi.

Durumu yargıya taşıdıklarını ancak 3 yıldır sonuç alamadıklarını belirten Vedat Güler isimli vatandaş, “Engelli kardeşimi dolaştırmak için almıştık. Bir süre sonra bayi çalışanından gelen telefonla şoke olduk. Vicdan azabı duyduğunu ve aracın hasarlı olduğunu söyledi. Yaptırdığımız incelemede aracın sağ ön çamurluk ve ön kaputunda hasar olduğu belirlendi” dedi.

Aracın teslimatının akşam saatlerinde yapıldığı için hasarı fark edemediklerine değinen Güler, güvenlerini boşa çıkarak firmaya yaptıkları müracaatın da olumsuz karşılanması üzerine mahkemeye başvurduklarını söyledi.

Güler ailesinin avukatı Avukat Gökhan İnan ise “Delil tespitine ilişkin dosya açtık. Aracın hasarlı olduğu tespit edildi. Ardından hukuk mahkemesinde hem değer kaybına ilişkin hem de misliyle değiştirilmesine ilişkin dava açtık. 11 celsedir duruşma devam ediyor” diye konuştu.

Aracın bilirkişi incelemesinde sağ ön çamurluğunda göçük oluştuğu, boyasız göçük düzeltme yöntemiyle onarılmış olup çamurluk içinde işlem izlerinin bulunduğu, ayrıca buna bağlı olarak ön tampon, farlar ve ön kaput ayarlarında uyumsuzluklar bulunduğunun gözlemlendiği belirlendi.

Kaynak: İHA

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