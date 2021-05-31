Gelecek Partisi Sözcüsü: Bir kamera ve tripodla altüst olan bir ülkede çocuğunuza güvenli bir gelecek sağlayamazsınız!

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarına ilişkin olarak, "Bir kamera ve tripodla altüst olan bir ülkede çocuğunuza güvenli bir gelecek sağlayamazsınız!" değerlendirmesini yaptı.

Özcan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya üzerinde hiçbir ülke, mafya-devlet ortaklığını çözmeden, hukuk devletine yol alamamıştır. Faili meçhuller, infazlar, uyuşturucu, yolsuzluk vs varken hukuk devletine yol alınmaz. Bir kamera ve tripodla altüst olan bir ülkede çocuğunuza güvenli bir gelecek sağlayamazsınız!" ifadesini kullandı.