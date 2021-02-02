Gelecek Partisi paylaştı; "Bir domatesin yolculuğu"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota, Alanya'dan İstanbul'a gelen domatesin yolculuğunu anlattı.

Partisinin sosyal medya hesabından "Domatesin Yolculuğu" başlığıyla paylaşılan videoda, tarladan çıkan domatese hangi kalem için ne kadar ücret ödendiğini anlatan Rota, domatesin fiyatının yüksek olmasından üreticiyi sorumlu tutanlara tepki gösterdi.

Anlattığı fiyatın sadece toplama ve yolculuk parası olduğunu belirten Rota, "Şimdi sormak lazım köşeleri tutmuş kalemşörlere: Kim darbeci? Çiftçi mi? Hamal mı? Şoför mü? İşçi mi? Soruyoruz, Kim darbeci?" dedi.