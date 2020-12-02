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Gelecek Partisi'nden video: Kendinize gelin, siz o emanete ihanet ettiniz!

Davutoğlu, Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na "Kendinize gelin! Siz o emanete ihanet ettiniz" diye seslendi

02 Aralık 2020 16:05

Gelecek Partisi, yayınladığı video ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hükümeti eleştirdi. Hükümetin politikaları ve Cumhur İttifakı'nın eleştirildiği videoda, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na "Kendinize gelin! Siz o emanete ihanet ettiniz" diye seslendi.

Davutoğlu'nun seslendirdiği video, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kardeşlerim emaneti kime veriyorsanız, hesabı da ondan sormalısınız değil mi?" sözleriyle başlıyor. Video da Erdoğan'ın, "Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim, ben', 'Sen ülkeye bak, ülkeye. Ülke nerede?', 'Bazı işler vardır ki telafisi mümkün değil" açıklamaları da hatırlatıldı. Hazırlanan videoda Davutoğlu’nun şu eleştirileri yer aldı:

"Kendinize gelin"

"Kendinize gelin! Siz o emanete ihanet ettiniz" dedi. Ahlaklarıyla, yolsuzluklarıyla, tam bir eski Türkiye iktidarı ile karışı karşıyayız. Bu enkazın üstünü örtecek kılıf bulamazsınız Sayın Erdoğan. Bu ülke sizin borsanız, pazarınız, dükkanınız değil. Bu ülkede bir millet yaşıyor, millet. Onurlu insanlardan oluşan bir millet. Böylesine bir yıkımdan kimse af ile kurtulamaz. Önce bu memlekete zarar verenler, hesap verecek.

Gelecek Partisi videosunda, Erdoğan'ın yanı sıra MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, "Yolsuzluk mekanizmasının mimarı AKP'dir", Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ın, "Dolarla mı maaş alıyorsunuz?" ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de "Ben Tayyip Erdoğan'a güveniyorum" sözlerine yer verildi. 

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