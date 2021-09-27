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Gelecek Partisi'nden 'Kürt sorunu' paylaşımı: Kürt Sorunu yoktur demek Kürt yoktur demektir

"6 milyon insanın seçme ve seçilme hakkı elinden alınmış"

27 Eylül 2021 09:21

Gelecek Partisi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Kürt sorunu yoktur" sözlerine yanıt olarak bir video paylaştı. 

"Kürt Sorunu yoktur demek Kürt yoktur demektir" notuyla paylaşılan videoda, parti sözcüsü Serkan Özcan'ın Kürt sorunu ve iktidarın buna yönelik tavrına ilişkin yaptığı açıklamalar yer aldı. 

Özcan, "Bugün Türkiye'de kahır ekseriyetini Kürtlerin oluşturduğu 6 milyon insanın seçme ve seçilme hakkı elinden alınmış. İnsanlar kendilerini dışlanmış hissediyorsa, anadilini konuşurken hala problem yaşıyorsa, seçme ve seçilme hakkını kaybetmişlerse nasıl bir sorun olmadığından bahsedebiliriz. Türkiye'de Kürt Sorunu yoktur demek Kürt yoktur demek anlamına geliyor. Kürdün varlığı sorun haline gelmiş" dedi. 

Özcan, "Bugün sayın Erdoğan'ı böyle konuşturan şey bu garabet ucube sistemin onu mahkum ettiği ittifak" ifadelerini kullandı. 

Recep Tayyip ErdoğanDevlet Bahçelikürt sorunugelecek partisiserkan özcan

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