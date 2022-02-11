Gelecek Partisi'nden İstanbul'da elektrik zammı protestosu: Elinizi vicdanınıza koyun, bu zamları geri alın

Gelecek Partisi, İstanbul'da elektrik zamlarını protesto etti. Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin, "Elinizi vicdanınıza koyun, bu zamları geri çekin. Cumhuriyet tarihinin en yüksek oranlı yapılan zamlarıyla sosyal devlet anlayışından vazgeçilmiştir. Artık AK Parti iktidarı Türkiye’yi taşıyamıyor, Türkiye de AK Parti iktidarını taşıyamıyor” dedi.

Gelecek Partisi İstanbul İl Teşkilatı, CK Boğaziçi Elektrik Dağıtım Çağlayan İşletme Müdürlüğü önünde, son yapılan elektrik zamlarına protesto etti. Partililer, "Elektrik ve doğal gaz zamları geri alınsın" yazılı pankart açtı, "Zamlar can yakıyor’, "Zamlardan vatandaş kan ağlıyor" yazılı dövizler taşıdı. Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin de burada yaptığı açıklamada, zamların geri alınmasını istedi. Şahin, şunları söyledi:

"Cumhuriyet tarihinin en yüksek oranlı yapılan zamlarıyla sosyal devlet anlayışından vazgeçilmiş ve en temel tüketici hakkı olan ‘enerjinin adil ve herkese ucuz ve imkânına göre ulaştırılması hususu’ yok sayılmıştır. Aslında yok sayılan bizzat vatandaşımızın kendisidir.

"Üniversiteli gençler kirayı, faturayı nasıl ödeyecek?"

Zamlar ile ne yapacağını bilemeyen vatandaşımız kendi çaresini üretiyor. Vatandaş, çamaşır makinası çalıştırmak için akşam saat 22.00’yi bekliyor. Ak Partili bir belediye başkanı, ‘evde kazak ile oturun’ demişti. Merak etmeyin vatandaş, evde kazağı da giyiyor, üzerine bir de battaniye alıyor. Vatandaş arabasına binemiyor, toplu taşımaya yönelmek zorunda kalıyor. Gelecek Partisi olarak soruyoruz. Bu tabloda asgari ücretli vatandaşımız ay sonunu nasıl getirecek? Yeterli yurt olmadığı için 3-4 kişi evlere yönelen üniversiteli gençler kirayı, faturayı nasıl ödeyecek? Evlenmek isteyen gençlerimiz beyaz eşyasını, mobilyasını nasıl alacak? Çiftçi gübresini atamadan mahsulü nasıl toplayacak? Küçük işletmeci, sanayici fark etmez işveren nasıl ayakta duracak?

"Artık AK Parti iktidarı Türkiye’yi taşıyamıyor, Türkiye de AK Parti iktidarını taşıyamıyor"

Tam da burada vatandaştan bir ses yükseliyor: ‘nerede bu devlet?’ Maalesef biz o devleti Isparta da göremedik. Biz o devleti son zamanlarda vatandaşın tarafında hiç göremedik. Evet vatandaşın tarafında göremedik ama sürekli vatandaşın sırtından para kazanan beşli çetenin tarafında gördük. Vatandaş kan ağlarken, vatandaş ay sonunu getiremezken, vatandaşın kanını emen, rant devşiren beşli çetenin tarafında olanlara yazıklar olsun. Sevgili İstanbullular, bu sorunun tek bir sebebi, tek bir sorumlusu vardır. O da ülkeyi yönetemeyen iktidardır. Artık iktidar ülkeyi yönetemiyor, hiçbir krizi yönetemiyor, sorun çözemiyor tam aksine sorunun bizzat sebebi oluyor. Artık AK Parti iktidarı Türkiye’yi taşıyamıyor, Türkiye de AK Parti iktidarını taşıyamıyor.

"Elinizi vicdanınıza koyun, bu zamları geri alın"

Kalplerinin kıyısında köşesinde belki küçücük bir vicdani hassasiyet kalmıştır diye sesleniyoruz. Elinizi vicdanınıza koyun, bu zamları geri alın. Evet yüksek bir sesle tekrarlıyoruz. Vatandaşın belini büken zamlar geri alınsın, vatandaş kazansın.”

Kaynak: ANKA