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Gelecek Partisi'nden iktidara 'Biz Bize Yeteriz' eleştirisi: 'Biz Bize Yeterdik...'

09 Nisan 2020 13:39

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi resmî Twitter hesabından yaptığı video paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tip Koronavirüs günlerinde dayanışma için başlatılan ve halktan IBAN yoluyla para bağışlaması istenen 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasını 'Biz Bize Yeterdik' sloganıyla eleştirdi.  

Videoda, "Biz her gün devlete 2.3 milyar vergi veriyoruz. Geçen yıl ödediğimiz vergi tam 820 milyardı ! Kötü gün için biriktirdiğimiz o parayı, malum şirketlere yüksek vergi affıyla talan etmeseydiniz; biz bize yeterdik" denildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Biz bize yeteriz Türkiyem” diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı. Kampanya için 7 aylık maaşımı bağışlıyorum." ifadesini kullanmıştı. 

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