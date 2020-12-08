T24 LogoT24 Logo
Haberler

Gelecek Partisi'nden Erdoğan'a göndermeli video: Battı balık yan gider, al bir keyif çayı iç

“Esnafı değil, borcunu öteleyin"

08 Aralık 2020 16:04

Gelecek Partisi, pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnaf için bir video hazırladı. Esnafın durumunun bir çaycı ve bankacının diyaloglarıyla anlatıldığı videoda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Keyif çayı iç" sözlerine de göndermede bulunuldu.

Gelecek Partisi, “esnafı değil borcunu öteleyin” etiketiyle sosyal medya hesabından bir video film paylaştı. Parti tarafından hazırlanan videoda, esnafın pandemi döneminde yaşadığı zorluklar anlatıldı.  

“Esnafı değil, borcunu öteleyin"

Video filmde, dükkanda radyosunu açan esnafın Erdoğan’ın “Türkiye bir tırmanışta ama bizim bu tırmanışımızı görmek istemeyen, gözü olup da görmeyenler var” sözlerini dinlediği sırada bankadan gelen icra uyarısı telefon diyalog sesi duyuluyor. Videoda yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sen ülkeye bak ülkeye, kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın” sözleri duyulduğu sırada esnafın sipariş iptalleri, yaptığı kredi başvurusunun reddedilmesi canlandırıldı. Kendisinden mal alan müşterilerinin de dükkanı kapattığı için iş yapamadığı ve esnafın kirasını, faturalarını ödeyemediği görülen videoda, en sonunda dükkanını kapatarak "devren satılık" ilanı asması gösterildi.

Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya'da, eve ekmek götüremediğini belirten esnafa söylediği “al keyif çayı iç” sözlerine de şu şekilde gönderme yapıldı:

Çaycı: Battı balık yan gider, al bir keyif çayı iç

Çaycı: Boş ver abi dertlenme, biz de kahveyi hepten kapattık. Ancak esnafa günde 10 bardak çay satıyoruz.

Esnaf: Eve ekmek götüremiyoruz

Çaycı: Battı balık yan gider, al abi bir keyif çayı iç.

ETİKETLER

gelecek partisigelecekpartivideoerdoğangönderme

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Ocak 2021

Tavuğunu yiyen tilkiye "Afiyet olsun" dedi

Bakan Kurum, deprem konutlarını inceledi

Fenerbahçe'den Mesut Özil videosu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu’yu andı

182 metrelik baca patlatıldı; saniyeler içinde böyle yıkıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ergenekon Davası sanığının Pierre Loti tepesinde öldürüldüğü silahlı çatışma kamerada...

Babacan T24'te: Vergi rekortmenleri saklanıyor, 'aman abi çökerler' korkusu var;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Polisten bankadaki babasını bekleyen çocuğa: Söyle 900 lira daha çeksin...

Cumhurbaşkanı da eski İstanbul Başsavcısı'nı seçti: İrfan Fidan, 27 Kasım'da...

Haydar Dümen’den okurunun sorusuna: Okyanus ortasında pusulasız bir sandaldaymışım gibi...

Demet Akalın kızının Türkçe kitabına isyan etmişti; TDK'ya göre hangisi...

Jason Statham Antalya'da; kurşun geçirmez camlı villada kalıyor...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ergenekon Davası sanığının Pierre Loti tepesinde öldürüldüğü silahlı çatışma kamerada...

Babacan T24'te: Vergi rekortmenleri saklanıyor, 'aman abi çökerler' korkusu var;...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24