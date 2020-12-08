Gelecek Partisi'nden Erdoğan'a göndermeli video: Battı balık yan gider, al bir keyif çayı iç

Gelecek Partisi, pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnaf için bir video hazırladı. Esnafın durumunun bir çaycı ve bankacının diyaloglarıyla anlatıldığı videoda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Keyif çayı iç" sözlerine de göndermede bulunuldu.

Gelecek Partisi, “esnafı değil borcunu öteleyin” etiketiyle sosyal medya hesabından bir video film paylaştı. Parti tarafından hazırlanan videoda, esnafın pandemi döneminde yaşadığı zorluklar anlatıldı.

“Esnafı değil, borcunu öteleyin"

Video filmde, dükkanda radyosunu açan esnafın Erdoğan’ın “Türkiye bir tırmanışta ama bizim bu tırmanışımızı görmek istemeyen, gözü olup da görmeyenler var” sözlerini dinlediği sırada bankadan gelen icra uyarısı telefon diyalog sesi duyuluyor. Videoda yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sen ülkeye bak ülkeye, kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın” sözleri duyulduğu sırada esnafın sipariş iptalleri, yaptığı kredi başvurusunun reddedilmesi canlandırıldı. Kendisinden mal alan müşterilerinin de dükkanı kapattığı için iş yapamadığı ve esnafın kirasını, faturalarını ödeyemediği görülen videoda, en sonunda dükkanını kapatarak "devren satılık" ilanı asması gösterildi.

Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya'da, eve ekmek götüremediğini belirten esnafa söylediği “al keyif çayı iç” sözlerine de şu şekilde gönderme yapıldı:

Çaycı: Battı balık yan gider, al bir keyif çayı iç

Çaycı: Boş ver abi dertlenme, biz de kahveyi hepten kapattık. Ancak esnafa günde 10 bardak çay satıyoruz.

Esnaf: Eve ekmek götüremiyoruz

Çaycı: Battı balık yan gider, al abi bir keyif çayı iç.