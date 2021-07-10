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Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak Devlet Bahçeli videosu

10 Temmuz 2021 12:10

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da AKP Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştuğu sırada partililer "Biji, Serok Erdoğan" şeklinde slogan attı.

Daha önce aynı slogan nedeniyle Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu eleştiren MHP Genel Bahçeli’den herhangi bir açıklama gelmemesi dikkatleri çekti.

Konuya ilişkin resmi hesaptan bir video yayınlayan Gelecek Partisi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sessizliğini tiye aldı.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu eleştirdiği konuşmalarında 'Serok Ahmet' diye hitap ediyordu. Davutoğlu da her seferinde 'serok' denmesinden rahatsız olmadığını dile getiriyordu.

Davutoğlu, başbakanlık döneminde Diyarbakır mitinginde atılan 'Serok Ahmet' sloganlarına için de "Birileri beğenmese de ben serok demenizi beğeniyorum" karşılığını vererek "Ser çava, Ser sera" (Başım gözüm üstüne) demişti.

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