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Gelecek Partisi'nden Berat Albayrak videosu: "Unutanlar ve unutmaya çalışanlar için: 'Burası çok önemli''

24 Şubat 2021 08:20

Gelecek Partisi, Berat Albayrak'la ilgili bir video hazırlayarak, "Unutanlar ve unutmaya çalışanlar için: 'Burası çok önemli'' dedi. 

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan'ın Berat Albayrak ve Merkez Bankası rezervleri ile ilgili açıklamalarından hazırlanan video, sosyal medyadan "Unutanlar ve unutmaya çalışanlar için: 'Burası çok önemli'' notuyla paylaşıldı. 

Albayrak döneminin ve Merkez Bankası'nın bilançosunun eleştirildiği videoda Özcan, "Eski bakanın rezervler konusunda yaptığı açıklamanın içeriğine bakınca Türkiye'nin uçurumun kenarından nasıl döndüğünü hatırlama fırsatı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanı da bu yapılanlar aileme saldırıdır deyince, olay başka bir hal aldı. 95 milyar dolar rezerve karşılık 140 milyar dolar borcu var, yani Merkez Bankası'nın kendine ait rezervi eksi 44 milyar dolar. Damadınız kendi döneminde Merkez Bankası'nın elindeki 32 milyar doları sattı. Yetmedi ilaveten 63 milyar dolar daha borçlandırdı onu da sattı. Üstüne ihracatçılardan aldığı dövizi biriktirmeyip yine sattı. Hepsini toplayınca tam 128 milyar dolar ediyor. Damadınız bu dövizlerle memleketin borcunu azaltmak yerine piyasaya savaş açtı ve bu savaşı kaybetti" dedi. 

 

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