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Gelecek Partisi'nden 'asgari ücret' eleştirisi: Bu işte bir arıza var

25 Haziran 2020 16:26

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi, sosyal medya üzerinden "Arıza var" etiketi ile asgari ücretlinin maaşında yapılan kesintiler eleştirildi. Video kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı. 

“Brüt maaşın tamamı cebine girecek"

Asgari ücretli bir ailenin evinde yemek yediği görüntülerle başlayan videoda, televizyondaki haber kanalından Türkiye’nin büyüme hızıyla ilgili veriler aktarılıyor.

Ailenin bir süre sonra elektriği kesildiği anların yer aldığı videoda “Evet bu işte bir arıza var. Arıza ne elektrikte ne de bu evde. Brütü 2 bin 900 lira olan asgari ücrette 600 lirayı kesip işçiye 2 bin 300 TL veren bu düzende. Ekonomide yeni bir model gelecek. Asgari ücretlinin cebine brüt maaşının tamamı girecek” ifadeleri yer aldı.

Video kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı. 

ETİKETLER

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