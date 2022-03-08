Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Videoda, kadın cinayetinde yaşamını yitiren Gelecek Partisi üyesi Gül Gülüm de anıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 8 Mart dünya kadınlar günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Davutoğlu, yayımladığı mesaj ile 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak, ''Şiddetin olmadığı, sevginin egemen olduğu bir dünya dileğiyle'' dedi.

Davutoğlu, paylaşımı şöyle:

''Şiddetin olmadığı, sevginin egemen olduğu bir dünya dileğiyle; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun. Sen İstersen Türkiye’de Gelecek Var.''

Kadın cinayetinde yaşamını yitiren Gelecek Partisi üyesi Gül Gülüm'ün anıldığı videoda ise şöyle denildi: