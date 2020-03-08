Gelecek Partisi'nden 8 Mart mesajı: 28 Şubat'la korkutmaya devam ettin; Şule çantada keklik değil !

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu' nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle hazırladığı videoda " 28 Şubat'la korkutmaya devam ettin; Şule çantada keklik değil!" dedi.

Farklı kadınlık hallerinin yer aldığı videolardan dikkati çeken başörtülü öğrencilerin üniversitelere alınmadığı 28 Şubat 'post modern' darbenin hatırlatıldığı video oldu. O videonun metninde ismini vermeden AKP'ye gönderme yapıldı.

Yer alan metin şöyle:

"Oy ver mağduriyetin bitsin dedin. Sayesinde güçlendin, liyakatsizlere paye verdin. Bin yıl sürecek değil ya senden hakkını istedi. Sen onu 28 Şubat'la korkutmaya devam ettin. Şule çantada keklik değil !"