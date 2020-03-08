Gelecek Partisi'nden 8 Mart mesajı: 28 Şubat'la korkutmaya devam ettin; Şule çantada keklik değil !

08 Mart 2020 12:52
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu' nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle hazırladığı videoda " 28 Şubat'la korkutmaya devam ettin; Şule çantada keklik değil!" dedi.
Farklı kadınlık hallerinin yer aldığı videolardan dikkati çeken başörtülü öğrencilerin üniversitelere alınmadığı 28 Şubat 'post modern' darbenin hatırlatıldığı video oldu. O videonun metninde ismini vermeden AKP'ye gönderme yapıldı.
Yer alan metin şöyle:
"Oy ver mağduriyetin bitsin dedin. Sayesinde güçlendin, liyakatsizlere paye verdin. Bin yıl sürecek değil ya senden hakkını istedi. Sen onu 28 Şubat'la korkutmaya devam ettin. Şule çantada keklik değil !"
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