Gelecek Partisi'nden 25 Kasım'a özel video: Kadınlar önce 'yaşamak' ister!

12 Aralık 2019'da Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan Gelecek Partisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne özel "Kadınlar önce yaşamak ister" notuyla bir video paylaştı.

"Kadınlar Ne İster?" sorusuna çeşitli cevapların verildiği paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Kadınlar; hedeflerine koşarken devleti arkasında görmek ister. Herkes kadar saygı görmek ister. Önyargısız bakışlarla karşılaşmak isterse. İnandıklarından dolayı ötekileştirilmemek ister. Fedakarlıkları hiçe sayılmasın ister. Diğer kadınlardan bir farkı olmadığı anlaşılsın ister. Camdan kalıplara hapsedilmemek ister. Geleneklerine saygı duyulsun ister. Çocuğunun geleceği için endişe duymamak ister. Değerleri yok sayılmasın ister. Sınav kaygısı yaşamamak ister. İnsan onuruna yakışır bir ortamda çalışmak ister. Alım gücü ve yaşam kalitesi artsın ister. Ehliyeti ve liyakatiyle takdir görmek ister. Hayat tarzına müdahale edilmemesini ister. Onsuz bütün renklerin eksik kalacağı bilinsin ister."

Videonun sonunda da "Evet kadınlar çok şey ister. Kadınlar da herkes gibi hakkın olan her şeyi ister. Şiddete uğramamayı da ister. Yasalarla sözde değil özde korunmayı da ister. Çünkü aslında tek bir şeydir istedikleri, yaşamak" ifadeleri yer aldı.