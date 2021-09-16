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Gelecek Partisi Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi saldırıya uğradı

"Ben kızıma koşarken, bir palalı da benim boğazıma koyuyor palayı ”seni burada keserim” dedi"

16 Eylül 2021 11:42

Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ailesine yönelik saldırıyı video kaydına aldı.

Başaslan, "Bana 6. kattan cam fırlatan caniler, bu kez eşime, kızıma ve bana balkondan silahla ateş edip ardından aşağıya inip pala, sopa ve silah ile saldırdı. Eşimde kırık, bende kızımda kesikler mevcut" dedi.

Aleni bir şekilde palanın tersi ile eşinin kafasına vurulduğunu kaydeden Başaslan, "2 kişi eşime saldırıyor, 1 tanesi 12 yaşındaki kızımı sıkıştırıyor! Ben kızıma koşarken, bir palalı da benim boğazıma koyuyor palayı ”seni burada keserim" dedi.

Başaslan, paylaşımında "Polislerin yanında da tehdit devam etti ayrıca biz bu saate kadar hastanelerde, ifadelerdeyken onlar ifadeye bile götürülmedi henüz! Ölmemiz mi lazım!" ifadelerini kullandı. 

Saldırganların görüntülerde polislere de küfür ettiği dediği duyuluyor.

Başaslan yaşanan saldırının nedenine ilişkin ise şöyle dedi:

"Olayların çıkış sebebi G.Ş isimli, özel eğitim merkezinde öğretmenlik yapan ve köpeklere elektro şok ile saldıran site yöneticisi! Bu görüntüleri yayınlamadım belki düzeltiriz dedim ama insan değiller. Site Whatsapp grubunda bu palalı ve silahlı şahısları üstümüze salan kişi!"

Gelecek PartisiHilal Oktay Başaslansaldırıkonyaaltı

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