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Gelecek Partisi'nden video; "İktidar, milletimiz evde açken, sokakta ölürken koronadan 35 milyar TL kâra geçmiş"

"Çağrımızdır; 'korona yardımı' olarak aldığınız parayı hemen ihtiyaç sahiplerine gönderin"

29 Ağustos 2021 11:47

Gelecek Partisi'nin yeni tip Koronavirüs'le alakalı yayınladığı videosunda "Hükümet Coronadan kâra geçti. Çağrımızdır; 'korona yardımı' olarak aldığınız parayı hemen ihtiyaç sahiplerine gönderin" denildi. 

Videoda "Geçtiğimiz günlerde ilk kez IMF'den para aldık 54 milyar TL. Tabii 'korona yardımı' adıyla. Peki korona desteği altında devletin kasasından çıkan ve vatandaşın cebine giren para ne kadar dersiniz; 15 milyar TL. Aradaki fark korkunç. Milletimiz evde açlık sokakta ölümle karşı karşıyayken onlar krizi fırsata çevirmiş ve 35 milyar TL kâra geçmişler. Çağrımızdır; 'korona yardımı' olarak aldığınız parayı hemen ihtiyaç sahiplerine gönderin. IBAN'lar elinizde sadece bir imzaya bakar" ifadelerine yer verildi. 

gelecekkorona

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